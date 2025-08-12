Menu Rechercher
WSG Tirol - Real Madrid : les compositions officielles

WSG Tirol Real Madrid

Ce mardi, le Real Madrid se déplace en Autriche pour un match amical contre le WSG Tirol. Les Autrichiens s’organisent dans un 3-4-2-1 avec Adam Stejskal qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Marco Boras, Jamie Lawrence et Lukas Schweighofer. Valentino Müller et Moritz Wels sont associés dans l’entrejeu alors que Christian Huetz et Benjamin Böckle prennent place sur les ailes. En pointe, Lukas Hinterseer est soutenu par Yannick Vötter et Florian Rieder.

De leur côté, les Merengues misent sur un 4-3-3 avec Thibaut Courtois dans les buts derrière Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, Dean Huijsen et Alvaro Careras en défense. Aurélien Tchouaméni évolue en sentinelle avec Dani Ceballos et Arda Güler à ses côtés. Devant, Brahim Diaz et Vinicius Junior épaulent Kylian Mbappé en attaque.

Les compositions

WSG Tirol : Stejskal - Boras, Lawrence, Schweighofer - Huetz, Müller, Wels, Böckle - Rieder - Vötter, Hinterseer

Real Madrid : Courtois - Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Careras - Güler, Tchouaméni, Ceballos -Brahim, Mbappé, Vinicius

