Mathieu Valbuena fait son retour à l’Olympiakos

À 40 ans, Mathieu Valbuena s’offre une dernière danse en Grèce. Libre depuis juillet, l’ancien milieu de l’OM, où il a joué plus de 300 matchs, a officialisé son retour à l’Olympiakos. Un club dont il avait déjà porté les couleurs entre 2019 et 2023 pour plus de 150 matchs et 18 buts. Sur Instagram, il confie ressentir « une grande émotion et une fierté indescriptible » à l’idée de revenir.

L’ancien marseillais évoluera d’abord avec l’équipe réserve en D2 grec tout en encadrant les jeunes joueurs. « Reporter cet insigne est un privilège, mais transmettre à la jeune génération les valeurs qui m’ont façonné est un vrai cadeau », écrit-il. Pour lui, finir sa carrière « ici, avec vous, chers supporters, est le plus grand honneur de tous ». Valbuena signe probablement la dernière étape de sa carrière après un parcours de globetrotteur durant lequel il aura évolué à Moscou, Lyon, Fenerbahce, l’Olympiakos, Limassol, et l’Athène Kallithéa.