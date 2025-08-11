Menu Rechercher
Commenter 11
Officiel Super League

Mathieu Valbuena fait son retour à l’Olympiakos

Par Raphaël Raffray
3 min.
Mathieu Valbuena, lors d'un Classique au Parc des Princes en octobre 2012 @Maxppp

À 40 ans, Mathieu Valbuena s’offre une dernière danse en Grèce. Libre depuis juillet, l’ancien milieu de l’OM, où il a joué plus de 300 matchs, a officialisé son retour à l’Olympiakos. Un club dont il avait déjà porté les couleurs entre 2019 et 2023 pour plus de 150 matchs et 18 buts. Sur Instagram, il confie ressentir « une grande émotion et une fierté indescriptible » à l’idée de revenir.

La suite après cette publicité

L’ancien marseillais évoluera d’abord avec l’équipe réserve en D2 grec tout en encadrant les jeunes joueurs. « Reporter cet insigne est un privilège, mais transmettre à la jeune génération les valeurs qui m’ont façonné est un vrai cadeau », écrit-il. Pour lui, finir sa carrière « ici, avec vous, chers supporters, est le plus grand honneur de tous ». Valbuena signe probablement la dernière étape de sa carrière après un parcours de globetrotteur durant lequel il aura évolué à Moscou, Lyon, Fenerbahce, l’Olympiakos, Limassol, et l’Athène Kallithéa.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Super League
Olympiakos
Marseille
Mathieu Valbuena

En savoir plus sur

Super League Super League (Grèce)
Olympiakos Logo Olympiakos Pirée
Marseille Logo Marseille
Mathieu Valbuena Mathieu Valbuena
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier