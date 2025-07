L’OM vise un Brésilien du Zenit Saint-Pétersbourg

Le mercato marseillais est déjà très animé avec les arrivées de Facundo Medina (RC Lens), Angel Gomes (Lille) et CJ Egan-Riley (Burnley). Le club phocéen, qui a notamment perdu Luis Henrique vendu à l’Inter Milan pour 23 millions d’euros, se cherche également un joueur sur le flanc droit capable de jouer ailier et à minima piston comme savait le faire le Brésilien.

Ainsi, le club olympien a décidé de se pencher du côté de la Russie et du Zenit Saint-Pétersbourg. Le deuxième du dernier championnat de Russie dispose en sein d’une large colonie brésilienne dont fait partie Gustavo Mantuan (24 ans). Le natif de Santo André est arrivé à l’été 2022 des Corinthians dans le cadre d’un prêt avant d’être définitivement acheté par le club russe la saison suivante pour 2 millions d’euros.

Gustavo Mantuan dans le viseur de l’OM

Selon nos informations, il plaît beaucoup à la direction olympienne qui a coché son nom et l’a intégré à une short-list. Double champion de Russie avec le Zenit, Gustavo Mantuan avait connu une première saison solide dans un rôle de joker de luxe avec 6 buts et 4 offrandes en 22 matches malgré seulement 553 minutes de jeu. Plus utilisé les deux dernières saisons, celui qui peut jouer sur les deux ailes et comme numéro dix a découvert un nouveau poste.

En effet, au cours de la saison 2024/2025, Sergey Semak l’a aligné en tant qu’arrière droit et il y a fait des merveilles avec 3 buts et 4 passes décisives en 19 rencontres à ce poste. C’est d’ailleurs dans cette position qu’il a joué face à Rostov (2-1) ce dimanche pour le compte de la 1re journée du championnat russe. Un profil polyvalent, technique, rapide et offensif qui a tapé dans l’œil de Pablo Longoria et Medhi Benatia.