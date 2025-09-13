PSG : l’hommage vibrant de Luis Enrique à Presnel Kimpembe

Après plus de 20 années passées au club, Presnel Kimpembe va tourner la page PSG. Le champion du monde 2018 s’est engagé cette semaine avec le Qatar Sports Club. Présent en conférence de presse ce samedi, à la veille de la réception de Lens (17h15), Luis Enrique a tenu à lui rendre hommage.

La suite après cette publicité

«Tout le monde l’adore, moi aussi j’adore Presko, mais c’est la vie. Il a été blessé depuis presque trois ans, c’est dommage car c’est un joueur de très haut niveau. Encore aujourd’hui. C’est difficile car je n’ai pas pu lui donner le temps dont il avait besoin. Ce sera un jour important pour dire au revoir à Presko demain. Je lui souhaite le meilleur car il le mérite. » Un hommage à Kimpembe est prévu demain en marge de PSG - Lens.