PSG : Luis Enrique donne de ses nouvelles

Victime d’une chute à vélo qui lui avait valu une opération de la clavicule pendant la trêve internationale, Luis Enrique était présent, ce samedi, en conférence de presse avant la réception du RC Lens.

Avec une attelle au bras, l’Espagnol a donné de ses nouvelles : «j’ai fait la session d’entraînement comme d’habitude, je serai prêt pour le match contre Lens. Cela ne change rien, je suis prêt, je travaille comme d’habitude. A chaque fois qu’il y a quelque chose de négatif dans ma vie, j’essaie de voir ce qu’il y a de positif», a ainsi rassuré le coach parisien.