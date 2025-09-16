Menu Rechercher
Samir Nasri a taillé un supporter de l’OM

Real Madrid 2-1 Marseille

Tout le monde attendait avec impatience le coup d’envoi du grand rendez-vous de Ligue des Champions entre le Real Madrid et l’Olympique de Marseille. Aux abords du stade Santiago Bernabéu, les supporters phocéens avaient d’ailleurs rapidement fait monter l’ambiance.

C’est alors qu’une séquence a fait réagir Samir Nasri. En voyant un supporter marseillais porter un maillot marseillais floqué à son nom et avec le numéro 10, l’ancien milieu de terrain a tiqué. « Je n’ai jamais eu le numéro 10 à Marseille. Je pense que le supporter qui a ce maillot, c’est un footix. J’avais le 22 à Marseille », a-t-il déclaré avec le sourire sur le plateau de Canal+.

