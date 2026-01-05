Menu Rechercher
PFC : Ilan Kebbal rêve d’un jour porter le maillot de l’OM

Actuellement au Maroc pour la CAN 2025 où il évolue avec l’Algérie. Le natif de Marseille avait clairement fait savoir qu’il n’envisage pas de quitter le Paris FC cet hiver malgré plusieurs sollicitations en Ligue 1 et à l’étranger. Auteur d’un bon début de saison avec 6 buts et 4 passes décisives, le milieu de terrain reste attaché au club qu’il connaît bien et où il se sent valorisé. « J’ai toujours dit que le Paris FC était spécial pour moi. J’ai aussi une relation particulière avec le coach Stéphane Gilli. Le choix a été vite fait dès que le club m’a dit qu’il comptait sur moi », assurait-il à RMC Sport.

Pour autant, l’international algérien n’a pas fermé la porte à un rêve de longue date : évoluer un jour à l’Olympique de Marseille, sa ville natale. Avec le sourire, il a confié au Média Carré : « passer par l’OM un jour ? Marseille, c’est ma vie ! Pour moi, je l’ai toujours dit : l’OM, c’est le meilleur club du monde ! C’est normal quand tu es marseillais. » Une déclaration qui laisse entrevoir que, malgré son engagement actuel envers le Paris FC, un futur transfert vers le club phocéen pourrait rester dans un coin de sa tête. À suivre…

