Menu Rechercher
Commenter 8
Ligue 1

Strasbourg et Marc Keller réagissent au départ de Rosenior à Chelsea

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Marc Keller @Maxppp

La page Rosenior est officiellement tournée à Strasbourg. L’entraîneur anglais de 41 ans a été nommé à la tête de Chelsea. Après le communiqué des Blues, c’est au tour de Strasbourg de réagir sur son site internet par la voix de son président.

La suite après cette publicité
Racing Club de Strasbourg Alsace
Départ de Liam Rosenior 🗞️

Lire le communiqué 👇
Voir sur X

« Je remercie Liam Rosenior pour le travail accompli avec son staff. Cette période a permis au Racing de franchir des étapes importantes, de poursuivre sa progression et de devenir un club encore plus ambitieux », a déclaré Marc Keller, président du RCSA. « Le Racing Club de Strasbourg Alsace adresse à Liam Rosenior ses vœux de réussite pour la suite de sa carrière et communiquera prochainement sur la nomination de son nouvel entraîneur », a conclu le club.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Strasbourg
Chelsea
Liam Rosenior

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Strasbourg Logo Strasbourg
Chelsea Logo Chelsea FC
Liam Rosenior Liam Rosenior
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier