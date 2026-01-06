Strasbourg et Marc Keller réagissent au départ de Rosenior à Chelsea

La page Rosenior est officiellement tournée à Strasbourg. L’entraîneur anglais de 41 ans a été nommé à la tête de Chelsea. Après le communiqué des Blues, c’est au tour de Strasbourg de réagir sur son site internet par la voix de son président.

La suite après cette publicité

« Je remercie Liam Rosenior pour le travail accompli avec son staff. Cette période a permis au Racing de franchir des étapes importantes, de poursuivre sa progression et de devenir un club encore plus ambitieux », a déclaré Marc Keller, président du RCSA. « Le Racing Club de Strasbourg Alsace adresse à Liam Rosenior ses vœux de réussite pour la suite de sa carrière et communiquera prochainement sur la nomination de son nouvel entraîneur », a conclu le club.