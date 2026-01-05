Trophée des Champions : le groupe de l’OM contre le PSG

Trophée des Champions
Battu lors d’une soirée désastreuse contre le FC Nantes, dimanche au Vélodrome (0-2), l’Olympique de Marseille devra montrer un bien meilleur en cette nouvelle année 2026, à l’occasion du Trophée des Champions contre le Paris Saint-Germain, au Koweit. Pour l’occasion, Roberto De Zerbi a composé un groupe de 28 joueurs pour le déplacement.
Olympique de Marseille @OM_Officiel – 13:30
📋 𝐓𝐫𝐨𝐩𝐡𝐞́𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟔 🏆Voir sur X
Voici les 2️⃣8️⃣ Marseillais qui s’envoleront pour le Koweit et la 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝘂 𝗧𝗿𝗼𝗽𝗵𝗲́𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝘀 face au PSG 🇰🇼✈️
Parmi les absents, Nayef Aguerd est logiquement forfait puisqu’il est actuellement à la Coupe d’Afrique des Nations avec le Maroc. Seul absence notable, puisque Arthur Vermeeren et Bilal Nadir, expulsés contre les Canaris dimanche, sont bien présents dans le groupe. Les Phocéens auront rendez-vous contre le Paris Saint-Germain jeudi soir, à 19h.
