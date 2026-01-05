Trophée des Champions : le groupe de l’OM contre le PSG

Battu lors d’une soirée désastreuse contre le FC Nantes, dimanche au Vélodrome (0-2), l’Olympique de Marseille devra montrer un bien meilleur en cette nouvelle année 2026, à l’occasion du Trophée des Champions contre le Paris Saint-Germain, au Koweit. Pour l’occasion, Roberto De Zerbi a composé un groupe de 28 joueurs pour le déplacement.

Parmi les absents, Nayef Aguerd est logiquement forfait puisqu’il est actuellement à la Coupe d’Afrique des Nations avec le Maroc. Seul absence notable, puisque Arthur Vermeeren et Bilal Nadir, expulsés contre les Canaris dimanche, sont bien présents dans le groupe. Les Phocéens auront rendez-vous contre le Paris Saint-Germain jeudi soir, à 19h.