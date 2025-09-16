Menu Rechercher
LdC, Real Madrid : le coup de tête de Carvajal sur Rulli

Par Maxime Barbaud
1 min.
Dani Carvajal @Maxppp

Le Real Madrid va finir à dix contre onze face à l’OM. Entré après quelques minutes seulement et la blessure d’Alexander-Arnold, Dani Carvajal a abandonné ses partenaires dès la 72e minute, alors que le score est encore de 1-1.

Le latéral madrilène ne peut s’en prendre qu’à lui-même. Sur un corner de son équipe, il s’est disputé avec Geronimo Rulli jusqu’à lui asséner un coup de tête, léger certes, mais le geste lui a logiquement valu un rouge après appel de la VAR.

