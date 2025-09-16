Ligue des Champions
LdC, Real Madrid : le coup de tête de Carvajal sur Rulli
1 min.
@Maxppp
Le Real Madrid va finir à dix contre onze face à l’OM. Entré après quelques minutes seulement et la blessure d’Alexander-Arnold, Dani Carvajal a abandonné ses partenaires dès la 72e minute, alors que le score est encore de 1-1.
CANAL+ Foot @CanalplusFoot – 22:37
CARTON ROUGE POUR CARVAJAL, L'OM EST À 11 CONTRE 10 FACE AU REAL MADRID ! 🔴Voir sur X
La fin de match s'annonce brulante, en direct sur CANAL+ 🥵
#RMAOM | #UCL
Le latéral madrilène ne peut s’en prendre qu’à lui-même. Sur un corner de son équipe, il s’est disputé avec Geronimo Rulli jusqu’à lui asséner un coup de tête, léger certes, mais le geste lui a logiquement valu un rouge après appel de la VAR.
