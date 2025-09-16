Menu Rechercher
Commenter 10
Ligue des Champions

OM : les grands regrets de Benjamin Pavard

Par Maxime Barbaud
1 min.
Benjamin Pavard avec l'OM @Maxppp
Real Madrid 2-1 Marseille

L’OM a fini par tomber au Santiago-Bernabéu. Battu par le Real Madrid 2-1 pour la 1ère journée de championnat de la Ligue des Champions, le club phocéen a été défait par deux penaltys de Mbappé après des fautes de Kondogbia et une main de Medina. Les hommes de Roberto De Zerbi ont d’abord été pris à la gorge avant d’ouvrir le score contre le cours du jeu. Après cela, ils ont tenu tête à des Madrilènes plus forts mais pas toujours adroits dans la zone dangereuse. «On est déçu parce qu’on perd le match mais je suis très fier de l’équipe car c’est l’une des meilleures équipes du monde», assure Benjamin Pavard à Canal+ à la sortie du terrain .

La suite après cette publicité

«On concède beaucoup d’occasions en première mi-temps. Ce n’est pas plaisant d’encaisser deux pénaltys mais on peut être fier de nous. On a eu des occasions pour marquer. On va revoir ce qui n’a pas été mais on les a regardés droit dans les yeux», estime le défenseur plutôt à son aise ce soir. «On a un très bon groupe de joueurs, d’expérience et des jeunes. C’était dur mais tout le monde a fait les efforts. Il y a beaucoup de positif à retenir sur ce match.» L’OM a cédé et commence par une défaite cette compétition mais Pavard pense déjà la suite, le PSG dès dimanche. «On va se reposer car Paris arrive.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Marseille
Benjamin Pavard

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Marseille Logo Marseille
Benjamin Pavard Benjamin Pavard
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier