OM : les grands regrets de Benjamin Pavard

L’OM a fini par tomber au Santiago-Bernabéu. Battu par le Real Madrid 2-1 pour la 1ère journée de championnat de la Ligue des Champions, le club phocéen a été défait par deux penaltys de Mbappé après des fautes de Kondogbia et une main de Medina. Les hommes de Roberto De Zerbi ont d’abord été pris à la gorge avant d’ouvrir le score contre le cours du jeu. Après cela, ils ont tenu tête à des Madrilènes plus forts mais pas toujours adroits dans la zone dangereuse. «On est déçu parce qu’on perd le match mais je suis très fier de l’équipe car c’est l’une des meilleures équipes du monde», assure Benjamin Pavard à Canal+ à la sortie du terrain .

La suite après cette publicité

«On concède beaucoup d’occasions en première mi-temps. Ce n’est pas plaisant d’encaisser deux pénaltys mais on peut être fier de nous. On a eu des occasions pour marquer. On va revoir ce qui n’a pas été mais on les a regardés droit dans les yeux», estime le défenseur plutôt à son aise ce soir. «On a un très bon groupe de joueurs, d’expérience et des jeunes. C’était dur mais tout le monde a fait les efforts. Il y a beaucoup de positif à retenir sur ce match.» L’OM a cédé et commence par une défaite cette compétition mais Pavard pense déjà la suite, le PSG dès dimanche. «On va se reposer car Paris arrive.»