Menu Rechercher
Commenter 8
Ligue des Champions

Marquinhos donne raison à l’OM dans l’affaire Rabiot/Rowe

Par Maxime Barbaud
1 min.
Marquinhos, ici face au Bayern Munich @Maxppp

Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont quitté l’OM en fin de mercato à la suite de leur bagarre dans le vestiaire à Rennes. Le Français a pris la direction de l’AC Milan quand l’Anglais s’en est allé du côté de Bologne. La direction a préféré sévir pour marquer le coup et donner le ton au reste du vestiaire. Interrogé par les lecteurs du Parisien pour savoir si ce genre d’affaire pourrait arriver dans le vestiaire du PSG, Marquinhos a estimé que les autres joueurs seraient suffisamment responsables pour intervenir. Il estime que Pablo Longoria a pris la bonne décision.

La suite après cette publicité

«Une grosse bagarre ? C’est rare. Des discussions chaudes, oui, il y en a, reconnait le capitaine parisien. Mais de là à se taper… C’est pour ça que les dirigeants ont dit qu’ils avaient dépassé les limites. Il y a un moment où le capitaine doit intervenir pour arrêter tout ça. Il y a des limites. À Paris, je n’ai jamais vu ça. Des disputes, oui… Quand Ibra s’énervait, c’était quelque chose ! Il n’y a que Thiago qui pouvait se permettre de lui répondre. Aujourd’hui, on a vraiment un bon vestiaire donc même si deux joueurs s’embrouillent, il y en a trois qui vont venir les calmer.»

Le PSG gagne 2-0 face à l’Atalanta, vous remportez 720 € ! Pariez maintenant avec Betclic !

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Marseille
Marquinhos
Adrien Rabiot
Jonathan Rowe

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Marseille Logo Marseille
Marquinhos Marquinhos
Adrien Rabiot Adrien Rabiot
Jonathan Rowe Jonathan Rowe
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier