Marquinhos donne raison à l’OM dans l’affaire Rabiot/Rowe

Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont quitté l’OM en fin de mercato à la suite de leur bagarre dans le vestiaire à Rennes. Le Français a pris la direction de l’AC Milan quand l’Anglais s’en est allé du côté de Bologne. La direction a préféré sévir pour marquer le coup et donner le ton au reste du vestiaire. Interrogé par les lecteurs du Parisien pour savoir si ce genre d’affaire pourrait arriver dans le vestiaire du PSG, Marquinhos a estimé que les autres joueurs seraient suffisamment responsables pour intervenir. Il estime que Pablo Longoria a pris la bonne décision.

«Une grosse bagarre ? C’est rare. Des discussions chaudes, oui, il y en a, reconnait le capitaine parisien. Mais de là à se taper… C’est pour ça que les dirigeants ont dit qu’ils avaient dépassé les limites. Il y a un moment où le capitaine doit intervenir pour arrêter tout ça. Il y a des limites. À Paris, je n’ai jamais vu ça. Des disputes, oui… Quand Ibra s’énervait, c’était quelque chose ! Il n’y a que Thiago qui pouvait se permettre de lui répondre. Aujourd’hui, on a vraiment un bon vestiaire donc même si deux joueurs s’embrouillent, il y en a trois qui vont venir les calmer.»

