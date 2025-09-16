Menu Rechercher
Ligue 2 : Boulogne se lance enfin et enfonce Bastia

Par Maxime Barbaud
1 min.
La joie des Boulonnais @Maxppp
Boulogne 1-0 Bastia

La crise se profile à Bastia. En déplacement du côté de Boulogne-sur-Mer, le club corse a chuté pour la troisième fois en 5 journées de Ligue 2. Pire encore, le seul but du match inscrit par Mpembele Boula est venu en fin de match (82e), offrant dans le même temps sa première victoire au promu.

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
17 Logo Boulogne Boulogne 3 5 -3 1 0 4 2 5
18 Logo Bastia Bastia 2 5 -4 0 2 3 2 6

Dans ce duel de bas de tableau, longtemps terne, les Insulaires ont eu les meilleures opportunités, notamment en première période, sans parvenir à les concrétiser. Ils ont fini par céder en fin de match sur une rare occasion des locaux pour une défaite 1-0. Ces derniers en profitent pour passer 17es, devant leurs adversaires du soir.

Pub. le - MAJ le
