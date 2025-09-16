Ligue des Champions
Barça-PSG ne se jouera pas au Camp Nou
Le FC Barcelone fait tout son possible pour que le Camp Nou rouvre ses portes au plus vite. Mais cela sera trop juste pour la réception du Paris Saint-Germain, contrairement à ce qu’indiquait récemment une partie de la presse espagnole.
Selon les dernières informations de Sport, le FC Barcelone-PSG du 1er octobre prochain, comptant pour la 2e journée de la Ligue des Champions, se tiendra donc au stade olympique de Montjuïc.
