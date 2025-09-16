Menu Rechercher
Commenter 44
Ligue des Champions

Barça-PSG ne se jouera pas au Camp Nou

Par Aurélien Léger-Moëc
Le stade Montjuïc va accueillir le FC Barcelone @Maxppp

Le FC Barcelone fait tout son possible pour que le Camp Nou rouvre ses portes au plus vite. Mais cela sera trop juste pour la réception du Paris Saint-Germain, contrairement à ce qu’indiquait récemment une partie de la presse espagnole.

La suite après cette publicité

Selon les dernières informations de Sport, le FC Barcelone-PSG du 1er octobre prochain, comptant pour la 2e journée de la Ligue des Champions, se tiendra donc au stade olympique de Montjuïc.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (44)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Barcelone
PSG

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Barcelone Logo Barcelone
PSG Logo Paris Saint-Germain
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier