L’adieu d’Amine Harit à l’OM

Poussé vers la sortie depuis le début du mercato, Amine Harit a finalement été prêté avec option d’achat au club turc d’Istanbul Basaksehir vendredi. Sur ses réseaux sociaux, l’attaquant marocain de 28 ans a fait ses adieux aux supporters du club phocéen, qu’il a représenté à 107 reprises, inscrivant 10 buts et délivrant 20 passes décisives.

«Aujourd’hui se termine mon aventure avec l’OM, après quatre saisons intenses faites de hauts, de bas, mais surtout de passion et d’émotions. J’ai toujours tout donné pour ce maillot et je garderai précieusement chaque souvenir. Merci pour votre soutien dans les moments difficiles et pour ces soirées uniques vécues ensemble, qui resteront gravées en moi à jamais. Je tiens à remercier tous mes coéquipiers sur le terrain, mes frères dans les vestiaires, les coachs qui nous ont accompagnés, ainsi que les dirigeants pour la confiance accordée durant ces années. L’OM restera à jamais un club à part, et je suis fier d’avoir pu participer à un petit bout de son histoire. Je vous souhaite le meilleur pour la suite», a écrit l’ancien Nantais.