Rennes - OM : les supporters seront surveillés par des drones

À l’occasion du match de reprise de la Ligue 1 entre le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille, prévu le vendredi 15 août 2025 au Roazhon Park, la préfecture d’Ille-et-Vilaine a autorisé l’utilisation de drones pour surveiller les abords du stade. Deux aéronefs équipés de caméras survoleront la zone entre 15 h et 23 h 30, dans le but de prévenir tout incident et de renforcer la sécurité des supporters.

Cette décision fait suite au classement de la rencontre au niveau 2 par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme, en raison d’un contexte jugé sensible. Les autorités évoquent un «risque avéré de trouble à l’ordre public» et justifient l’usage des drones par leur capacité à détecter rapidement les groupes à risque et à améliorer la réactivité des forces de l’ordre. La préfecture appuie également sa décision sur des antécédents de violences entre supporters des deux camps. Elle cite notamment les échauffourées survenues le 14 mai 2022 entre les ultras rennais du Roazhon Celtic Kop et une cinquantaine de supporters marseillais. En janvier dernier, des mesures restrictives avaient déjà été prises lors d’un match OM - Stade Rennais, incluant l’interdiction pour les Marseillais de porter des signes distinctifs dans la ville, ainsi que l’usage de pétards ou de fumigènes.