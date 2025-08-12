PSG : Gianluigi Donnarumma s’entraîne à l’écart

Absent du groupe convoqué pour la Supercoupe d’Europe, Gianluigi Donnarumma (26 ans) est resté à Paris. Ce mardi, le quotidien sportif L’Equipe explique qu’il s’est présenté au centre d’entraînement de Poissy afin de s’entraîner.

Mais l’international italien ne s’est pas mêlé aux lofteurs, à savoir Carlos Soler, Marco Asensio, Ilyes Housni, Nordi Mukiele, Renato Sanches et Randal Kolo Muani. Ces derniers se sont entraînés avec l’équipe espoirs du club. Gigio, lui, était à l’écart. Une issue est espérée très rapidement pour le portier, qui est dans le viseur de Manchester City.