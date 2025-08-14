Menu Rechercher
Commenter 26
Ligue 1

PSG : vers un revirement de situation pour Kang-in Lee

Par Josué Cassé
1 min.
Kang-In Lee @Maxppp

Buteur face à Tottenham en Supercoupe d’Europe, Kang-in Lee restera comme l’un des grands artisans de ce nouveau titre parisien. En manque de temps de jeu au cours des derniers mois, le Sud-Coréen continue pourtant de faire parler lors de ce mercato estival. Ces dernières semaines, celui qui avait été acheté 22 M€ à Majorque lors de l’été 2023 était ainsi annoncé partant.

La suite après cette publicité

Pourtant, selon les dernières informations de L’Equipe, cette issue semble de moins en moins probable. «Depuis l’ouverture du marché des transferts, le conseiller sportif Luis Campos a toujours assuré au gaucher, sous contrat jusqu’en 2028, qu’il faisait partie des plans de la maison et qu’un départ n’était pas envisagé», précise à ce titre le quotidien. Reste désormais à savoir si une grosse offre d’une écurie européenne pourrait changer la donne.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (26)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Kang-In Lee

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Kang-In Lee Kang-In Lee
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier