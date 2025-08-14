PSG : vers un revirement de situation pour Kang-in Lee

Buteur face à Tottenham en Supercoupe d’Europe, Kang-in Lee restera comme l’un des grands artisans de ce nouveau titre parisien. En manque de temps de jeu au cours des derniers mois, le Sud-Coréen continue pourtant de faire parler lors de ce mercato estival. Ces dernières semaines, celui qui avait été acheté 22 M€ à Majorque lors de l’été 2023 était ainsi annoncé partant.

Pourtant, selon les dernières informations de L’Equipe, cette issue semble de moins en moins probable. «Depuis l’ouverture du marché des transferts, le conseiller sportif Luis Campos a toujours assuré au gaucher, sous contrat jusqu’en 2028, qu’il faisait partie des plans de la maison et qu’un départ n’était pas envisagé», précise à ce titre le quotidien. Reste désormais à savoir si une grosse offre d’une écurie européenne pourrait changer la donne.