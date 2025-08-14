PSG : un retour aux affaires mitigé pour Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery

Au Stadio Friuli, le PSG a longtemps souffert face à un Tottenham dominateur, imposant son rythme et son impact physique. Pendant plus d’une heure, les Parisiens ont semblé destinés à subir une première désillusion, incapables de trouver les clés pour revenir. Mais une folle remontada dans les dix dernières minutes a tout changé (2-2, tab 4-3) : Paris est revenu au score, puis a décroché la Supercoupe d’Europe à l’issue d’une séance de tirs au but sans passer par la prolongation. Une victoire qui renforce la confiance du groupe malgré un contenu globalement contrasté.

Pour Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola, cette finale avait valeur de rendez-vous décisif. Les deux jeunes talents ont vu leur statut de titulaire s’éroder ces derniers mois : Barcola a dû composer avec l’arrivée clinquante de Khvicha Kvaratskhelia, qui a rapidement pris le couloir gauche, tandis que Zaïre-Emery a vu sa place au cœur du jeu grignotée par l’explosion de João Neves et la confirmation de Fabián Ruiz. Ce soir, Luis Enrique leur offrait une opportunité rare : débuter ensemble un match à enjeu, face à un adversaire de prestige, pour prouver qu’ils peuvent encore peser dans la hiérarchie parisienne. Une occasion qu’ils ne pouvaient pas se permettre de laisser filer.

Pas un désastre mais…

Warren Zaïre-Emery, pourtant titulaire dans un contexte idéal pour s’affirmer avec João Neves absent, Fabián Ruiz sur le banc, n’a pas su en profiter. On l’a vu curieusement dépassé sur le plan physique, alors même qu’il a été moins sollicité en fin de saison dernière : «Franchement, je ne sais pas quoi dire, c’est juste magnifique. On est dans un grand club, on gagne des trophées, je suis jeune. Comment on a réussi à trouver les ressources ? On savait que cela allait être dur. On n’a eu que six ou sept jours d’entraînement. On n’a rien lâché, on a tout donné. Ça monte le caractère qu’a cette équipe et le collectif que l’on est. Maintenant, il faut continuer. Ça monte ce que l’on est et ce que l’on dégage à chaque entraînement, chaque match. Il faut continuer comme ça», a préféré souligner Zaïre-Emery. Son influence dans le jeu a été limitée, son impact réduit, et sa capacité habituelle à casser les lignes s’est éteinte face au pressing intense des Spurs. Moins transcendant, moins tranchant, il a laissé passer une belle occasion de frapper fort aux yeux de Luis Enrique et de se replacer dans la hiérarchie. Le constat concernant Bradley Barcola est tout de même différent.

L’ancienne pépite de l’OL a au moins eu le mérite de bousculer Tottenham par sa vitesse et ses appels en première période. Il a apporté de la percussion, du feu sur son couloir, mais sans réelle efficacité. Dans la zone de vérité, il a manqué ce petit quelque chose dans le dernier geste, que ce soit la précision de la passe ou la lucidité devant le but. Comme un symbole, les deux hommes ont été remplacés par Kang-in Lee et Ibrahim Mbaye, déchaînés en fin de match et acteurs majeurs de la folle remontada parisienne conclue aux tirs au but (2-2, 4-3). Si cette soirée laissera un goût d’inachevé pour Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola, elle ne scelle en rien leur saison. La préparation écourtée du PSG, l’état de forme encore perfectible et le contexte d’une reprise européenne précoce expliquent en partie ces prestations en demi-teinte. Avec le rythme des semaines à venir et un effectif appelé à tourner, les deux jeunes Parisiens auront d’autres occasions de s’illustrer et de rappeler pourquoi ils étaient, il n’y a pas si longtemps, considérés comme des titulaires en puissance. La saison ne fait que commencer.