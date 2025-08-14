Liga
PSG : Franco Mastantuono interpelle Luis Enrique
@Maxppp
Ce jeudi, Franco Mastantuono, tout juste majeur, était présenté du côté du Real Madrid. L’occasion de faire les présentations avec les médias et les fans, alors qu’on sait que le Paris Saint-Germain était aussi intéressé par ses services. Il a d’ailleurs été interrogé à ce sujet.
« Oui, c’est vrai qu’il y a eu des conversations, et je remercie Luis Enrique pour la conversation que j’ai eu avec lui. Mais j’ai finalement choisi le Real Madrid », a ainsi indiqué le tout nouveau numéro 30 de l’écurie merengue. Espérons pour lui qu’il ne regrette pas son choix !
