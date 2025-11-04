PSG : Luis Enrique en dit plus sur la blessure de Dembélé

Luis Enrique a-t-il fait une erreur en titularisant Ousmane Dembélé ? L’attaquant français s’était plaint de ses ischios à l’issue du match face à Nice, il a pourtant démarré la rencontre, avant d’être remplacé dès la 25e minute de jeu contre le Bayern Munich. Forcément, le choix de l’entraîneur espagnol fait débat, mais ce dernier assure que la blessure contractée ce soir est nouvelle et en aucun cas une rechute.

La suite après cette publicité

« Je ne sais pas. Cela n’a rien à voir avec la dernière blessure. C’est une nouvelle blessure, il faut être très attentif, nous cherchons à améliorer la santé des joueurs mais ce n’est pas facile avec ce rythme de compétition », a déclaré l’Asturien sur Canal+.