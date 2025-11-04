Menu Rechercher
Commenter 12
Ligue des Champions

PSG : Luis Enrique en dit plus sur la blessure de Dembélé

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Ousmane Dembélé avec le PSG @Maxppp
PSG 1-2 Bayern Munich

Luis Enrique a-t-il fait une erreur en titularisant Ousmane Dembélé ? L’attaquant français s’était plaint de ses ischios à l’issue du match face à Nice, il a pourtant démarré la rencontre, avant d’être remplacé dès la 25e minute de jeu contre le Bayern Munich. Forcément, le choix de l’entraîneur espagnol fait débat, mais ce dernier assure que la blessure contractée ce soir est nouvelle et en aucun cas une rechute.

La suite après cette publicité

« Je ne sais pas. Cela n’a rien à voir avec la dernière blessure. C’est une nouvelle blessure, il faut être très attentif, nous cherchons à améliorer la santé des joueurs mais ce n’est pas facile avec ce rythme de compétition », a déclaré l’Asturien sur Canal+.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (12)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Bayern Munich
Luis Enrique
Ousmane Dembélé

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Bayern Munich Logo Bayern Munich
Luis Enrique Luis Enrique
Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier