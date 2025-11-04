PSG - Bayern Munich : les compositions officielles

Duel de prétendants au titre ce soir au Parc des Princes, le PSG accueille le Bayern Munich, une rencontre de la 4e journée de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain est pour le moment impeccable dans cette campagne européenne avec trois succès en trois matchs. Même chose pour les Allemands, un parcours parfait avec trois victoires nettes. Cet affrontement au sommet est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Sans surprise, Luis Enrique opte pour un 4-3-3. Chevalier au but, Hakimi et Nuno Mendes latéraux, une charnière classique avec Marquinhos et Pacho. Dans l’entrejeu, Zaïre-Emery accompagne Vitinha et Fabian Ruiz. En attaque, Barcola et Kvaratskhelia entourent Dembélé. Côté Bavarois, Neuer occupe la cage, Upamecano est dans l’axe avec Tah, Stanisic et Laimer sur les côtés. Kimmich et Pavlovic devant la défense, Gnabry en position de meneur de jeu. Enfin, pour le secteur offensif, Olise et Diaz animeront les ailes, Kane est bien entendu titulaire au poste d’avant-centre.

Les compositions

PSG : Chevalier - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, F.Ruiz - Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola

Bayern Munich : Neuer - Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer - Kimmich, Pavlovic - Olise, Gnabry, Diaz - Kane