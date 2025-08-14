Rennes-OM : Balerdi prévient Rongier pour leurs retrouvailles

Valentin Rongier va déjà retrouver l’OM. Trois semaines après son départ, le milieu de terrain va affronter son ancien club à l’occasion de la 1ère journée de Ligue 1 entre Rennes et Marseille au Roazhon Park (20h45). Après avoir passé six ans sur la Canebière, l’ancien leader du vestiaire s’apprête à retrouver ses ex-coéquipiers dont un certain Leonardo Balerdi, qui attend ces retrouvailles avec impatience.

«Ça m’a touché quand il est parti, admet le défenseur argentin en conférence de presse à la veille du coup d’envoi du championnat. Quand je l’ai vu avec le maillot de Rennes, ça m’a fait bizarre. J’ai connu l’OM avec lui, pendant six années. C’était son moment pour partir, c’était sa décision, je lui souhaite le meilleur. On est bons amis mais il sait que ce ne sera pas le cas demain.» Rongier est prévenu.

