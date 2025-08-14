Bayern : Kingsley Coman va prendre la parole

Le départ de Kingsley Coman du Bayern Munich est proche. Après 10 ans au club, l’ailier français s’apprête à rejoindre Al-Nassr, comme nous vous le révélions il y a quelques jours. Le club saoudien devrait verser 30 M€ dans ce transfert pour racheter les deux dernières années de contrat du joueur de 29 ans.

Celui-ci va tripler son salaire et risque de s’éloigner du football de sélection, où il n’a jamais été un indiscutable du onze de l’équipe de France malgré quelques éclairs. «Je dirais quelque chose, bientôt», a lâché l’ancien Parisien aujourd’hui à la sortie de l’entraînement avec les Bavarois auprès de Sky Sport.