Menu Rechercher
Commenter 4
Bundesliga

Bayern : Kingsley Coman va prendre la parole

Par Maxime Barbaud
1 min.
Kingsley Coman @Maxppp

Le départ de Kingsley Coman du Bayern Munich est proche. Après 10 ans au club, l’ailier français s’apprête à rejoindre Al-Nassr, comme nous vous le révélions il y a quelques jours. Le club saoudien devrait verser 30 M€ dans ce transfert pour racheter les deux dernières années de contrat du joueur de 29 ans.

La suite après cette publicité

Celui-ci va tripler son salaire et risque de s’éloigner du football de sélection, où il n’a jamais été un indiscutable du onze de l’équipe de France malgré quelques éclairs. «Je dirais quelque chose, bientôt», a lâché l’ancien Parisien aujourd’hui à la sortie de l’entraînement avec les Bavarois auprès de Sky Sport.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
SPL
Bayern Munich
Nassr
Kingsley Coman

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
SPL Saudi Pro League
Bayern Munich Logo Bayern Munich
Nassr Logo Al Nasr Riyadh
Kingsley Coman Kingsley Coman
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier