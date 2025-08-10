Al-Nassr en passe de s’offrir le gros coup Kingsley Coman

Cet été, le club d’Al-Nasr a décidé de renouveler complètement son attaque. Ou presque. En voyant la concurrence et notamment Al-Hilal se renforcer, le club de Cristiano Ronaldo souhaitait réaliser plusieurs gros coups dans son secteur offensif. Le premier a été plutôt réussi en arrachant João Félix à Benfica. Alors que l’international portugais devait faire son grand retour au Portugal, Al-Nassr est arrivé avec une offre XXL que Chelsea et le joueur n’ont pu refuser. Et pas question de s’arrêter là sur le mercato.

La suite après cette publicité

En quête d’un autre ailier, la formation saoudienne avait coché le nom de l’international français Kingsley Coman. L’attaquant de 29 ans, sous contrat jusqu’en 2027, était l’une des priorités à ce poste et avait déjà vu Al-Hilal venir aux renseignements sur le marché des transferts. Auteur de 9 buts et 6 passes décisives en 45 matches la saison dernière, Coman était à un tournant de sa carrière après plus de 10 saisons chez les Bavarois. Comme nous vous l’indiquions, Al-Nassr avait débuté des négociations avec le Bayern Munich avec une offre de 30 millions d’euros.

Un accord proche d’être trouvé

Avec la grave blessure de Musiala et le départ de Leroy Sané, le Bayern Munich se laissait du temps. De son côté, le joueur n’était pas du tout fermé à un départ. Et si Al-Nassr lui proposait un salaire de 17 millions, l’ancien joueur du PSG demandait plutôt 25 millions pour rejoindre la Saudi Pro League. Il y avait donc encore quelques points sur lesquels s’accorder dans ce dossier. Mais cela avance très bien et les parties sont optimistes désormais.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, l’international tricolore (58 sélections, 8 buts) est désormais tout proche de s’engager avec Al-Nassr. Il ne reste que des détails à régler, mais après le PSG, la Juventus et le Bayern Munich, Kingsley Coman est en passe de découvrir un nouveau club et un nouveau championnat. Les prochaines heures vont êtres déterminantes dans ce dossier. À 29 ans, il faudra aussi suivre son futur en équipe de France en signant en Saudi Pro League. À un an du Mondial et avec une grosse concurrence en attaque, Coman prend un risque en relevant ce challenge.