Ligue 1 : le PSG sera premier, l’OM hors du podium, Metz dernier selon Opta
Le Paris Saint-Germain est donné favori pour conserver son titre de champion de France, avec une probabilité de 77,6 % selon les projections d’Opta. Le superordinateur du fournisseur de statistiques a établi un classement probable pour la Ligue 1 2025-2026, plaçant les Parisiens sur la plus haute marche du podium, mais reléguant l’Olympique de Marseille à la 5e position, juste derrière un Olympique Lyonnais contraint de réduire grandement son effectif cet été.
🥇 PSG
🥈 Lille
🥉 Monaco
4️⃣ OL
5️⃣ OM
6️⃣ Strasbourg
7️⃣ Nice
8️⃣ Lens
9️⃣ Brest
🔟 Rennes
1️⃣1️⃣ Toulouse
1️⃣2️⃣ Auxerre
1️⃣3️⃣ Nantes
1️⃣4️⃣ Angers
1️⃣5️⃣ Paris FC
1️⃣6️⃣ Lorient
1️⃣7️⃣ Le Havre
1️⃣8️⃣ Metz
Les performances passées et l’intersaison des Phocéens n’ont pas suffi à convaincre Opta, tandis que le LOSC, renforcé par l’arrivée d’Olivier Giroud, pourrait se hisser à la 2e place, devant l’AS Monaco de Pogba, prévu 3e. Strasbourg progresserait d’une place (6e), alors que Nice glisserait de la 4e à la 7e. Au milieu de tableau, peu de changements sont attendus : Lens et Brest conserveraient leurs positions respectives, tandis que Rennes parviendrait juste à se hisser dans le top 10 depuis sa 12e place de la saison précédente.
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer