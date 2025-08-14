Ligue Europa Conférence : Strasbourg défiera Brondby en barrage après un incroyable retournement de situation
Le Racing est désormais fixé. Qualifiés d’office pour le barrage de Ligue Europa Conférence, les Strasbourgeois connaissent l’identité de leurs futurs adversaires : ce seront les valeureux joueurs danois de Brondby. Battus 3-0 lors du tour préliminaire aller face aux Islandais de Reykjavik, ils ont complètement renversé la table ce jeudi soir.
Après avoir pourtant été réduits à 10 dès la 18e minute, les coéquipiers de Daniel Wass ont pris le taureau par les cornes pour aller marquer quatre buts à leurs adversaires. Une victoire large, 4-0, qui leur permet donc de se hisser en barrage de C4 au terme d’un scénario dingue. Les hommes de Liam Rosenior sont prévenus : il y aura du caractère en face.
