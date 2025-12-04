Le Real Madrid prépare un rapport explosif sur l’arbitrage et le Barça

Le Real Madrid s’apprête à frapper un grand coup dans le dossier de l’arbitrage espagnol de l’ère « Negreira ». Selon El Chiringuito, le club madrilène va remettre à la FIFA un rapport détaillé, comprenant de nombreux documents et vidéos, pour démontrer qu’il aurait été victime de préjudices sportifs pendant plus de 20 ans en Liga. Le dossier, qui serait quasiment finalisé, vise à établir que certaines décisions arbitrales auraient systématiquement nui au club, relançant ainsi la polémique autour de l’affaire qui secoue le football espagnol depuis plusieurs saisons.

Cette initiative s’inscrit dans un contexte particulièrement tendu entre Real et Barça, ravivé par les propos récents de Lamine Yamal sur une supposée propension du Real à « voler », et la réaction de Joan Laporta, qui a dénoncé un « parti pris du Real envers Barcelone ». Avec ce rapport, les Merengues cherchent non seulement à défendre leur image mais aussi à peser dans les discussions internationales sur l’arbitrage espagnol. Affaire à suivre…