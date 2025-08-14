Cheikh Sabaly est en discussion avancée avec Middlesbrough

Sous contrat avec le FC Metz jusqu’en juin 2026, Cheikh Sabaly (26 ans) pourrait rapidement voguer vers de nouveaux horizons en cette fin de mercato estival. Auteur de 15 buts et 4 passes décisives en 37 matches toutes compétitions confondues la saison dernière, l’ailier gauche sénégalais, buteur avec le Sénégal contre l’Angleterre en juin dernier, attise, en effet, les convoitises.

De sources anglaises, le natif de Kolda est d’ailleurs en discussions avancées avec Middlesbrough, évoluant actuellement en Championship. Séduit par le projet de Boro, le joueur pourrait même rapidement poser ses valises dans le comté du Yorkshire du Nord. Un joli coup en passe d’être réalisé par les pensionnaires du Riverside Stadium.