L’OM a fait une offre contractuelle à Edon Zhegrova !

«Ce n’est pas un de mes joueurs. Je ne peux pas en parler. C’est un joueur fort mais on le savait déjà tous. S’il devient un joueur de l’OM, je vous donnerai mon avis». Voici ce que déclarait, ce jeudi, Roberto De Zerbi, au sujet d’Edon Zhegrova. Présent en conférence de presse avant de retrouver le Stade Rennais lors de la première journée de Ligue 1, le technicien italien a donc refusé d’en dire plus.

Pourtant, comme nous vous le révélions ces derniers jours, l’ailier kosovar du LOSC figure plus que jamais dans les plans de l’Olympique de Marseille. Bien décidé à créer l’effectif le plus compétitif pour la saison à venir, le board marseillais s’active pour enrôler le joueur de 26 ans. Dernièrement, nous vous indiquions d’ailleurs que l’OM avait d’ores et déjà entamé des premières discussions avec la direction lilloise.

L’OM a formulé une offre contractuelle

Durant cet échange, les deux formations ont ainsi émis l’idée d’une prolongation de contrat d’un an et d’un prêt avec option d’achat obligatoire. Sachant que le joueur veut rejoindre l’équipe dirigée par Roberto De Zerbi. Le LOSC, qui vient de récupérer du cash grâce à Lucas Chevalier vendu pour 55 M€ au PSG et Bafodé Diakité cédé pour 40 M€ à Bournemouth, réfléchit à cette option.

En attendant d’en savoir plus sur la position des Dogues, l’OM a également pris les devants avec le joueur. Selon nos dernières informations, les hautes sphères olympiennes ont proposé un contrat de 4 ans, sous contrat jusqu’en juin 2026 et auteur d’une dernière saison plus que respectable (8 buts et 2 passes décisives en 21 matches toutes compétitions confondues). Affaire à suivre…

