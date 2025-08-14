Nottingham Forest a trouvé une alternative à Dilane Bakwa pour 42 M€

Nottingham Forest s’active sur tous les fronts. Après avoir déjà recruté Dan Ndoye (42 M€), Igor Jesus (19 M€) et Jair Cunha (12 M€), les Garibaldis sont sur le point d’enregistrer les arrivées d’Arnaud Kalimuendo et de James McAtee. Le club double vainqueur de la C1 étudiait aussi ces derniers jours la possibilité de s’offrir Dilane Bakwa.

À date, le Racing continue de montrer les muscles et a même refusé une offre à hauteur de 31 millions d’euros (Strasbourg en réclamerait 35, hors bonus) pour son ailier droit de 22 ans. C’est ce qui a donc poussé Nottingham a accéléré sur d’autres pistes, dont celle menant à Omari Hutchinson, joueur d’Ipswich. Selon The Athletic, le 7e de la saison dernière en Premier League négocie l’arrivée du joueur de 21 ans pour un transfert à 42 millions d’euros. Le transfert n’est pas conclu, mais est en bonne voie.