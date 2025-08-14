Manchester City a bouclé une vente à 35 millions d’euros

Il va encore y avoir des sorties à Manchester City. Après s’être déjà séparé de leur capitaine Kevin De Bruyne, parti librement à Naples, de leur autre dinosaure Kyle Walker, arrivé à Burnley, mais aussi de Jack Grealish, prêté à Everton, ainsi que de Yan Couto et de Máximo Perrone, vendus respectivement à Dortmund et Côme pour 20 et 13 M€, les Skyblues vont enregistrer un nouveau départ dans les prochaines heures.

Pur produit issu du cru (il est arrivé chez les Citizens à l’âge de 11 ans), James McAtee est désormais sur le point de quitter son club formateur. S’il avait montré de belles choses la saison passée en Premier League avec Manchester City (15 matchs, 3 buts), l’international espoir anglais a vu sa situation se fragiliser avec les arrivées cet été de Tijjani Reijnders, de Sverre Nypan, mais surtout de Rayan Cherki, milieu offensif comme lui.

James McAtee va quitter le club après 12 années

Selon The Athletic, l’international espoir anglais va donc s’engager dans les prochaines heures avec Nottingham Forest, qui devrait par ailleurs enregistrer l’arrivée d’Arnaud Kalimuendo comme nous vous le révélions. Après s’être déjà offert l’international suisse Dan Ndoye pour 42 millions d’euros, l’international brésilien Igor Jesus pour 19, mais aussi Jair Cunha pour 12, les Garibaldis s’apprêtent donc à frapper un nouveau coup.

D’après les informations de The Athletic, le 7e du dernier exercice de Premier League va débourser environ 35 millions d’euros pour s’attacher les services du champion d’Europe Espoirs. L’accord est total entre toutes les parties impliquées, et Manchester City bénéficiera d’un pourcentage à la revente et d’une clause de rachat. Plusieurs formations allemandes étaient sur le coup, dont Francfort.