Rennes : Arnaud Kalimuendo attendu dans les prochaines heures à Nottingham

Comme nous vous l’évoquions ce matin, Arnaud Kalimuendo est en passe de rejoindre Nottingham Forest, 7e de Premier League la saison dernière. Une offre de 30 millions d’euros a été formulée par le club anglais à Rennes, et devrait être acceptée. Le Stade Rennais devrait ainsi réaliser une plus-value sur un élément acheté 20 millions d’euros en 2022.

Selon nos informations, Kalimuendo est attendu dans les prochaines heures en Angleterre, et devrait s’envoler dans la soirée ou demain matin pour finaliser sa signature. L’attaquant de 23 ans deviendra le deuxième plus gros achat de Nottingham Forest cet été, après Dan Ndoye (42 M€). Les Garibaldis ont également recruté Igor Jesus (19 M€) et Jair Cunha (12 M€).

