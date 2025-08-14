Rennes sur le point de boucler la vente d’Arnaud Kalimuendo à Nottingham Forest !

C’est l’été du grand chamboulement pour Arnaud Kalimuendo. Âgé de 23 ans, le jeune attaquant français est devenu une figure incontournable de notre Ligue 1. Formé au Paris Saint-Germain et révélé avec deux prêts intéressants au Racing Club de Lens entre 2020 et 2022, le jeune attaquant avait finalement été vendu à Rennes contre 20 millions d’euros.

La suite après cette publicité

Après deux saisons intéressantes, mais où il pouvait faire mieux, le natif de Suresnes a monté le curseur lors du dernier exercice. Si Rennes a déçu en terminant seulement douzième de Ligue 1, Arnaud Kalimuendo a lui totalement crevé l’écran. Inscrivant pas moins de 18 buts tout en délivrant 4 offrandes en 34 rencontres, l’international U21 français avait une multitude de prétendants devant sa porte.

La suite après cette publicité

Nottingham Forest rafle la mise

On pouvait ainsi compter l’AC Milan, la Juventus et l’AS Roma en Italie ou bien Stuttgart et l’Eintracht Francfort en Bundesliga. Mais c’était bien la Premier League la plus insistante. En effet, le promu Leeds a formulé une offre de 25 millions d’euros, mais le transfert n’avait pas abouti. Brentford qui cherchait ainsi un remplaçant à Bryan Mbeumo tandis que Newcastle prospectait aussi pour un renfort offensif.

Finalement, c’est Nottingham Forest qui a présenté une offre de 30 millions d’euros au Stade Rennais selon Le Parisien. Une proposition en passe d’être acceptée par le club breton qui est en négociation pour boucler l’opération. À la veille de la reprise de la Ligue 1, Rennes est donc proche de s’offrir une jolie vente.