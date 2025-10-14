Menu Rechercher
Marouane Chamakh veut entraîner Bordeaux

Par Dahbia Hattabi
Marouane Chamakh avec Laurent Blanc @Maxppp

Ancien attaquant vedette des Girondins de Bordeaux, Marouane Chamakh (41 ans) souhaite retrouver le club au scapulaire. Dans une interview donnée à So Foot, il a fait un appel du pied au club girondin, qu’il aimerait entraîner dans le futur.

« Ouais (il aimerait coacher un jour les Girondins, ndlr). C’est ce qui va arriver de toute façon, dans le futur. En fait, mon objectif, c’était d’un jour entraîner les Girondins, mais là… Pourquoi pas commencer par un club ici au Maroc, pour la pratique. J’en ai parlé avec un coach d’un club du coin, pour la pratique, après intégrer petit à petit la fédération. Je passe mon diplôme B, bientôt le A à valider et une fois que je l’aurai, on verra ce qu’on fera. Aujourd’hui, j’ai aussi quelques business : un restaurant, un peu dans l’immobilier, dans l’agriculture, j’ai un call center. Mon rêve, c’est d’être président, prendre un club. Ça arrivera dans le futur. Bordeaux, c’était un objectif, mais je vais les laisser se reconstruire, déjà. » Et il y a du pain sur la planche !

