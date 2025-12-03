AC Milan : ça se gâte déjà pour Christopher Nkunku

«Ma célébration ? C’est un petit geste que j’ai fait pour mon fils lorsque je jouais à Leipzig. Il a adoré, alors j’ai continué.» Il y a un petit peu plus d’un an, Christopher Nkunku (28 ans) a révélé le secret derrière sa fameuse célébration. Celle-ci consiste à gonfler un ballon de la couleur de son club face aux supporters. À Leipzig, le natif de Lagny-sur-Marne a ainsi utilisé 70 ballons lors de ses 172 apparitions toutes compétitions confondues. À Chelsea, il a seulement gonflé 18 ballons bleus en 62 apparitions. Il faut dire qu’il a été pas mal embêté par des bobos. Ce qui a motivé sa décision de signer jusqu’en 2030 à l’AC Milan, qu’il a rejoint cet été contre un chèque de 43 M€.

«Je me suis blessé tout de suite et j’ai été écarté pendant cinq mois. À mon retour, j’ai rechuté. Lors de ma deuxième saison, j’ai travaillé dur et j’ai tout fait pour être prêt, mais l’entraîneur a fait ses choix. Je suis le même joueur que j’ai toujours été, je veux jouer avec le sourire, et je sais que ce sera différent ici à Milan. (…) Quand l’AC Milan m’a appelé, je n’ai pas eu besoin de réfléchir longtemps. J’ai su immédiatement que c’était l’option parfaite pour moi.» Prêt pour un nouveau challenge en rouge et noir, l’international tricolore aux 18 capes (2 buts) a dû patienter légèrement avant de faire sa célébration. Muet face à Bologne et l’Udinese, il a trouvé le chemin des filets d’une belle reprise acrobatique face à Lecce lors du 2e tour de Coupe d’Italie (23 septembre).

Nkunku n’a plus marqué depuis plus de 2 mois

Nkunku, tout sourire, a pu gonfler son ballon rouge. Un moment finalement rare puisque l’attaquant n’a plus marqué depuis cette rencontre. Sur le banc sans jouer face à Naples (28 septembre) et forfait contre la Fiorentina en raison d’un pépin au pied (19 octobre), il n’a pas trouvé le chemin des filets lors de 7 rencontres auxquelles il a pris part (Juventus, Pise, Atalanta, AS Roma, Parme, Inter et Lazio). Ce, qu’il soit titulaire ou remplaçant. Ainsi, Nkunku affiche un bilan moyen : 1 but et 1 assist (contre Parme le 8 novembre) en 10 rencontres toutes compétitions confondues (407 minutes). À sa décharge, il n’est pas forcément placé dans les meilleures conditions pour réussir comme nous l’explique Michele Tossani, journaliste pour Tuttosport et le Corriere della Sera.

«Le problème de Nkunku, c’est qu’il n’est pas un avant-centre. Il a tendance à jouer dans les mêmes zones du terrain que Rafael Leão, donc il est difficile de les faire cohabiter. En pointe, il essaie, mais il a des limites. Pour le moment, ce n’est pas une bonne affaire. Si Milan devait intervenir sur le marché en janvier pour renforcer l’attaque, son temps de jeu pourrait encore se réduire.» Justement, c’est la tendance qui se dégage selon le Corriere dello Sport. La publication transalpine explique que les dirigeants lombards sont mécontents de Nkunku, mais également de Santiago Gimenez recruté au mercato d’hiver 2025. Deux joueurs qui n’ont pas encore marqué en Serie A cette saison. Pour rectifier le tir, les dirigeants lombards comptent recruter dans ce secteur de jeu.

Le mercato risque de l’impacter

Niclas Füllkrug (West Ham) a été proposé. Mais son profil ne plaît pas forcément aux Rossoneri selon le CdS. Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) séduit beaucoup plus en revanche. Le Français serait intéressé par le projet. Enfin, la publication italienne révèle que Fabio Silva (Borussia Dortmund) possède des qualités différentes mais qui plaisent en interne. Tout cela ne fait pas forcément les affaires de Nkunku. Ce dernier est toutefois toujours dans les plans de Massimiliano Allegri, qui apprécie son style et sa polyvalence. Début novembre, il a confié à son sujet : «c’est un joueur doté d’une grande technique, et nous attendons beaucoup de lui. Je pense qu’il peut évoluer en pointe, comme Leão, mais il est également possible de jouer sans véritable avant-centre.» Ce mercredi, il en a remis une couche : « Nkunku a fait un excellent match samedi. Au moment crucial, il a été techniquement irréprochable. Sa condition physique s’améliore, j’en suis très content.»

Adrien Rabiot est aussi l’un de ses fervents supporters. Interrogé par la Gazzetta dello Sport, le Duc a avoué le concernant : « c’est un talent, et il l’a déjà prouvé par le passé. Je le connais bien, car nous avons grandi ensemble, lui, Mike (Maignan) et moi. Il est arrivé de Chelsea hors de forme et a dû s’adapter à un championnat aussi difficile que la Serie A, mais maintenant il est en pleine forme physique et motivé. Je suis sûr que dès qu’il sera lancé… » Il marquera des buts… C’est le souhait de Christopher Nkunku, qui connaît une disette. Il aura peut-être l’occasion de marquer des points et des buts jeudi soir face à Lazio en 1/8es de finale de la Coupe d’Italie. Une compétition durant laquelle il a marqué son seul et unique but de la saison en club et gonfler son premier ballon rouge sous la mythique tunique rossonera…