Officiel Eliminatoires CM - Europe

Suède : Jon Dahl Tomasson prend la porte

Par Samuel Zemour
1 min.
Alexander Isak et Viktor Gyökeres avec la Suède @Maxppp

Le revers concédé contre le Kosovo a été la défaite de trop. Quasiment éliminée des qualifications à la Coupe du monde 2026, la Suède pointe à la dernière place de son groupe avec seulement un point et devra espérer plusieurs faux pas de ses adversaires pour espérer accrocher une place de barragiste. Ce mardi, le conseil de la Fédération suédoise de football (SvFF) a pris la décision de mettre un terme immédiat au mandat de Jon Dahl Tomasson en tant que sélectionneur de l’équipe nationale.

Svensk Fotboll
SvFF avslutar Jon Dahl Tomassons uppdrag

SvFF tackar Jon Dahl Tomasson för sin tid som förbundskapten.
Ce choix est motivé par « les résultats insuffisants lors des qualifications pour la Coupe du Monde ». Simon Åström, président de la fédération, a expliqué que « l’équipe nationale n’a pas livré les résultats escomptés et que, bien qu’une chance de barrage subsiste en mars, il est nécessaire selon lui d’instaurer un nouveau leadership », précise le communiqué. « Nous croyons que cette équipe peut atteindre la Coupe du Monde, si la possibilité du barrage est toujours ouverte en mars », a ajouté le directeur technique Kim Källström, en précisant qu’un nouveau sélectionneur était recherché.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
