Eliminatoires CM - Europe

Italie : Donnarumma envoie un message fort après la victoire contre Israël

Par Allan Brevi
1 min.
Gianluigi Donnarumma @Maxppp
Italie 3-0 Israël

Gianluigi Donnarumma, 26 ans, n’a pas mâché ses mots après la victoire 3-0 de l’Italie contre Israël en qualifications pour la Coupe du Monde 2026 : « il ne peut pas y avoir d’autre Coupe du Monde sans l’Italie ! » Le gardien de Manchester City met ainsi en avant l’importance de la Squadra Azzurra dans le football mondial, alors que son équipe continue de préparer avec sérieux les éliminatoires, malgré sa seconde place dans le groupe I, derrière la Norvège.

Pourtant, ce rassemblement italien presque parfait a été assombri par une grosse erreur individuelle de Donnarumma. Lors du déplacement en Estonie pour la 7e journée des qualifications, l’ancien du PSG a commis une faute de main sur une action litigieuse, offrant un but à Sappinen. Malgré cette énorme boulette, l’Italien semble trouver son rythme à Manchester City, où il a été récemment élu « meilleure recrue » de Premier League par une enquête de The Athletic, confirmant son adaptation rapide au football anglais.

Eliminatoires CM - Europe
Italie
Gianluigi Donnarumma

