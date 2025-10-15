Portugal : Cristiano Ronaldo réagit à son record

Hier soir, le Portugal a été tenu en échec à domicile par la Hongrie (2-2). Ce qui n’empêche pas la Seleção des Quinas d’être première du classement. Buteur, Cristiano Ronaldo s’est, quant à lui, distingué en devenant le meilleur buteur de l’histoire des éliminatoires de la Coupe du Monde (41 buts). Une récompense honorifique à laquelle a réagi CR7.

«Ce n’est un secret pour personne que représenter la sélection nationale signifie beaucoup pour moi et je suis donc très fier d’avoir atteint ce record unique pour le Portugal. Merci à tous ceux qui m’ont aidé à en arriver là. Rendez-vous en novembre pour conclure les qualifications pour la Coupe du Monde», a-t-il posté sur son compte X officiel.