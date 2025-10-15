Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Europe

Portugal : Cristiano Ronaldo réagit à son record

Par Matthieu Margueritte
Cristiano Ronaldo face à la Hongrie @Maxppp
Portugal 2-2 Hongrie

Hier soir, le Portugal a été tenu en échec à domicile par la Hongrie (2-2). Ce qui n’empêche pas la Seleção des Quinas d’être première du classement. Buteur, Cristiano Ronaldo s’est, quant à lui, distingué en devenant le meilleur buteur de l’histoire des éliminatoires de la Coupe du Monde (41 buts). Une récompense honorifique à laquelle a réagi CR7.

Cristiano Ronaldo
Não é segredo que representar a Seleção significa muito para mim e por isso estou muito orgulhoso de ter atingido esta marca única por Portugal.

Obrigado a todos que me ajudaram a chegar aqui. Vemo-nos em novembro para fechar o apuramento para o mundial!
«Ce n’est un secret pour personne que représenter la sélection nationale signifie beaucoup pour moi et je suis donc très fier d’avoir atteint ce record unique pour le Portugal. Merci à tous ceux qui m’ont aidé à en arriver là. Rendez-vous en novembre pour conclure les qualifications pour la Coupe du Monde», a-t-il posté sur son compte X officiel.

