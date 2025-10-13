Menu Rechercher
Arsenal : mauvaise nouvelle pour Martin Odegaard

Par Chemssdine Belgacem
odegaard

Cette saison, Martin Odegaard enchaîne les mésaventures. Maître à jouer du système Arteta depuis plusieurs saisons, le Norvégien est très souvent blessé depuis quelques mois. Touché à l’épaule en début de saison, l’ancien du Real Madrid a été blessé au genou lors de la rencontre du 4 octobre face à West Ham. Une blessure finalement plus encombrante que prévu. Touché au ligament collatéral médial, le numéro 8 des Gunners va être absent un mois.

Ainsi, le joueur de 26 ans devrait être indisponible jusqu’à la prochaine trêve internationale et il devrait revenir à la mi-novembre. Cela signifie qu’Odegaard manquera les matchs de championnat contre Fulham, Crystal Palace, Burnley et Sunderland, ainsi que les matchs de Ligue des champions contre l’Atlético Madrid et le Slavia Prague.

