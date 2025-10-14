Menu Rechercher
EdF U20 : Bernard Diomède défend Elyaz Zidane

Sélectionné avec l’équipe de France U20, Elyaz Zidane est le joueur le plus utilisé par son sélectionneur, Bernard Diomède. Avec les Bleus, le défenseur va disputer la demi-finale de la Coupe du Monde U20. Une belle revanche pour le joueur du Betis qui s’était fait découper en morceaux par la presse après son match compliqué face à l’Afrique du Sud (il avait notamment provoqué un penalty). Aujourd’hui, Diomède est d’ailleurs sorti du silence pour voler à son secours.

« Je ne suis pas vraiment d’accord sur ce penalty, il peut ne pas se siffler. Et globalement, je trouve qu’on est très dur avec Elyaz Zidane, comme avec Lisandru Olmeta. C’est difficile d’être un enfant de. On attend beaucoup de lui, certainement trop. Il ne faut pas oublier qu’à quelques jours près, c’est un 2006. Il m’est arrivé de poser la question à des entraîneurs : si c’était un 2006, vous penseriez quoi de lui ? Partout où on va, il a un nom. Parfois, je me dis : "Est-ce qu’il ne vaudrait pas mieux qu’il joue avec son prénom ?" Mais non. Elyaz a un nom, Zidane, et il doit en être fier », a-t-il déclaré à L’Équipe.

