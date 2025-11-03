Man City : quand Rayan Cherki célèbre un but d’Haaland avant même qu’il ne marque

Auteur d’un but et d’une passe décisive contre Swansea en Carabao Cup en milieu de semaine, Rayan Cherki a confirmé sa forme ce dimanche lors du succès de Manchester City contre Bournemouth (3-1). Le Français a parfaitement combiné avec Erling Haaland, lui offrant deux passes décisives, et le moins que l’on puisse dire est que Cherki semble déjà totalement en confiance avec le buteur norvégien.

Preuve de cette complicité : l’ancien Lyonnais a levé les bras quelques secondes avant qu’Haaland n’ouvre le score sur son premier face-à-face avec le gardien des Cherries. Un début prometteur pour un duo qui pourrait faire très mal aux défenses de Premier League.