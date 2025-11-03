Menu Rechercher
Commenter 12
Premier League

Man City : quand Rayan Cherki célèbre un but d’Haaland avant même qu’il ne marque

Par André Martins
1 min.
Rayan Cherki avec Manchester City @Maxppp
Man City 3-1 Bournemouth

Auteur d’un but et d’une passe décisive contre Swansea en Carabao Cup en milieu de semaine, Rayan Cherki a confirmé sa forme ce dimanche lors du succès de Manchester City contre Bournemouth (3-1). Le Français a parfaitement combiné avec Erling Haaland, lui offrant deux passes décisives, et le moins que l’on puisse dire est que Cherki semble déjà totalement en confiance avec le buteur norvégien.

La suite après cette publicité
Premier League
Rayan Cherki just knew Erling Haaland would put @ManCity ahead 😅
Voir sur X

Preuve de cette complicité : l’ancien Lyonnais a levé les bras quelques secondes avant qu’Haaland n’ouvre le score sur son premier face-à-face avec le gardien des Cherries. Un début prometteur pour un duo qui pourrait faire très mal aux défenses de Premier League.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (12)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Man City
Rayan Cherki
Erling Haaland

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Man City Logo Manchester City FC
Rayan Cherki Rayan Cherki
Erling Haaland Erling Haaland
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier