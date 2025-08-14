Menu Rechercher
La petite phrase de De Zerbi sur l’objectif de la saison de l’OM

Rennes Marseille Voir sur DAZN

Deuxième de Ligue 1 et qualifié pour la Ligue des Champions à la rentrée, Roberto De Zerbi a réussi ses débuts avec l’OM. Il est même resté pour une deuxième saison, chose très rare au club ces dernières années. À l’heure d’aborder le championnat lors d’un déplacement à Rennes ce vendredi (20h45), le coach italien a été interrogé sur les objectifs de ce nouvel exercice.

L’OM va disputer trois compétitions entre la Ligue 1, la C1 et la Coupe de France, et espère remporter enfin un premier titre depuis 2012. Quelle sera donc une saison réussie, a demandé la presse lors de la conférence de veille de match. «Je vous le dirai à la fin du championnat», a répondu le coach derrière un sourire mystérieux.

