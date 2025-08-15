Ligue 1 : le Stade Rennais fait tomber l’OM à 10 contre 11 dans le temps additionnel !

Première journée, premier match, et premier exploit. Respectivement 2es et 12es de Ligue 1 l’année passée, l’OM et le Stade Rennais s’affrontaient en lever de rideau de cette nouvelle saison ce vendredi. Une rencontre excitante à bien des égards, mais que personne n’avait su tourner à son avantage jusqu’à ce que Ludovic Blas renverse totalement la table dans le temps additionnel, là où personne ne l’avait vu venir (1-0). Il y a quelques jours, Habib Beye disait pourtant de ses joueurs qu’ils étaient prêts à regarder l’OM «droit dans les yeux.»

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Rennes 3 1 +1 1 0 0 1 0 18 Marseille 0 1 -1 0 0 1 0 1

Il n’avait pas vraiment menti, puisque son équipe a fait mieux que rivaliser avec celle de Roberto De Zerbi. Disons qu’elle lui a mené la vie dure jusqu’à l’expulsion du jeune Abdelhamid Aït-Boudlal (19 ans), titulaire pour la première fois de sa carrière en Ligue 1 et coupable d’une vilaine semelle sur Murillo. Oui, avant cette expulsion, les Rennais avaient malmené leurs adversaires, à défaut de trouver le chemin des filets. En première période, ils avaient sans cesse été mis en échec par Rulli, décisif devant Meïté (16e) et Al-Taamari (17e, 43e).

Blas renverse la table

Les Marseillais, eux, avaient plus ronronné que mordu lors des 45 premières minutes, à l’image d’Amine Gouiri et Joanthan Rowe. Et quand Mason Greenwood déstabilisait la défense bretonne par ses changements de rythme, l’Anglais pêchait dans le dernier geste. Leur plus grosse occasion - la seule - était à mettre au crédit d’Adrien Rabiot, qui voyait sa tentative fracasser le poteau de Samba (45+6e). Ce dernier pouvait une nouvelle fois rendre grâce à son montant au retour des vestiaires. Cette fois, c’était le Panaméen Murillo qui manquait de réussite (59e) dans un moment fort de son équipe, revenue avec un autre visage.

Les Rennais tentaient, eux, de piquer en contre, mais à plus d’une reprise, Egan-Riley disait "non". Titulaire au poste de latéral droit suite à la suspension de Medina, l’Anglais s’est affirmé comme la belle surprise de ce match, pour ne pas dire le meilleur Marseillais, aux côtés Rulli. Car l’Argentin a encore été déterminant au retour des vestiaires, et évité que l’addition soit salée. Il s’interposait devant Al-Taamari (61e), auteur d’un match énorme mais sans réussite, avant de s’incliner pour la seule fois du match dans le temps additionnel. L’ex-Marseillais Quentin Merlin trouvait Blas dans la profondeur suite au mauvais alignement de la défense phocéenne. Ce dernier se présentait alors face au champion du monde et avait tout le loisir de l’ajuster (90+1e), au plus grand bonheur du Roazhon Park, éruptif. C’est une victoire au caractère et peut-être fondatrice que sont allés chercher les hommes d’Habib Beye, exemplaires ce soir.