Le geste hors norme de Chelsea pour la famille de Diogo Jota

Chelsea a pris une décision rare et symbolique en versant une partie des primes de la Coupe du Monde des Clubs à la famille de Diogo Jota et de son frère André Silva, décédés dans un accident de voiture début juillet. Le club londonien, vainqueur du tournoi en battant le PSG 3-0 en finale, a choisi, en accord avec ses joueurs, de partager le fonds destiné aux participants en incluant un montant équitable pour les proches des deux frères, chaque portion représentant plus de 500 000 dollars avant taxes et conversion selon The Athletic.

Ce geste de Chelsea envers la famille de Diogo Jota, ex-joueur de Liverpool, témoigne de l’attachement du club londonien aux joueurs de Premier League, mettant en avant l’humanité et la solidarité au-delà du terrain. Une initiative qui rappelle que le football peut aussi servir de soutien et de mémoire dans les moments les plus tragiques.