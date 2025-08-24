Menu Rechercher
Serie A : le premier but de Jonathan David avec la Juventus

Par Allan Brevi
Jonathan David sous les couleurs de Lille @Maxppp
Juventus 2-0 Parme

Jonathan David n’a pas tardé à se mettre en évidence sous ses nouvelles couleurs. Pour son tout premier match officiel avec la Juventus, l’ancien buteur du LOSC a ouvert le score face à Parme ce dimanche, en Serie A. Servi par un centre précis de Kenan Yildiz, l’international canadien a marqué d’une reprise clinique à la 58e minute, lançant parfaitement son aventure italienne. Un début idéal pour l’attaquant de 25 ans, arrivé libre cet été et très attendu par les supporters de la Vieille Dame.

🤩 | Jonathan David marque pour ses débuts en Serie A avec la Juventus ! 🎯🇨🇦 #JuventusParma

Avec 109 buts inscrits en 239 matchs sous le maillot lillois, Jonathan David débarque à Turin avec un statut déjà solide. Igor Tudor, le coach bianconero, l’a d’ailleurs placé en tête de sa hiérarchie des avant-centres, devant Dušan Vlahović. Ce premier but confirme non seulement la confiance placée en lui, mais laisse aussi entrevoir un rôle majeur pour David dans la quête de titres de la Juventus cette saison.

