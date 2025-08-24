Manchester City entre dans la course pour Marc Guéhi

Manchester City pourrait s’immiscer dans la course à Marc Guehi dans les derniers jours du mercato selon The Sun. Le défenseur de Crystal Palace, sous contrat jusqu’en 2025, est déjà ciblé par Liverpool, Tottenham et Barcelone, mais les Citizens envisageraient un mouvement estimé à plus de 40 millions d’euros si deux départs venaient à se concrétiser. Galatasaray s’intéresse en effet à Manuel Akanji, tandis qu’Everton suit Nathan Aké. En cas de double vente, l’intérêt de City pour Guéhi s’intensifierait, au risque de concurrencer directement Liverpool, jusque-là en pole position sur ce dossier.

Pep Guardiola, qui cherche à affiner son effectif, voit en Guehi un profil idéal grâce à sa vitesse et son potentiel à long terme. Malgré l’arrivée de joueurs comme Rayan Cherki (Lyon) et Rayan Aït-Nouri (Wolves), le technicien estime qu’un renfort supplémentaire en défense centrale serait un atout pour son équipe. Palace, de son côté, a déjà prévenu : sans prolongation, Guehi sera vendu avant la fin du mercato. Affaire à suivre.