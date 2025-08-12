Menu Rechercher
Accord trouvé entre Liverpool et Marc Guehi

Marc Guéhi célébrant le sacre de Crystal Palace au Community Shield @Maxppp

Liverpool rêve toujours d’Alexander Isak, pour lequel ils ont offert 138 M€, plus des bonus. Mais Newcastle reste ferme et attend plus d’argent. En attendant que ce dossier se débloque, les Reds foncent sur Marc Guehi (25 ans) pour renforcer leur défense.

D’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, Liverpool a trouvé un accord avec le défenseur anglais en fin de contrat dans un an chez les Eagles. Une bonne base pour avancer dans les négociations avec les Eagles, qui attendaient une très grosse somme pour leur joueur. Pourtant, selon le spécialiste du mercato, l’affaire pourrait être bouclée pour environ 35 M€. L’accord pourrait même être conclu très prochainement.

