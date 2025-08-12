Menu Rechercher
Liverpool fonce sur un défenseur à 30 millions d’euros

Par Aurélien Macedo
1 min.
Giovanni Leoni @Maxppp

Le mercato n’est pas fini pour Liverpool. Malgré plus de 300 millions d’euros déboursés pour Jeremie Fimpong, Milos Kerkez, Hugo Ekitike, Florian Wirtz et Armin Pecsi, les Reds veulent notamment un ajout défensif supplémentaire. Surtout que Jarell Quansah, qui est parti au Bayer Leverkusen, n’a pas encore été remplacé.

Alors que Marc Guehi (Crystal Palace) est évoqué, Liverpool pourrait aussi piocher en Italie. En effet, Sky Italia explique que le club anglais est intéressé par Giovanni Leoni. Le jeune défenseur italien de 18 ans est la révélation de la saison dernière avec Parme. S’affirmant avec Christian Chivu dans le rôle de central droit et parfois de latéral droit, il ne sera pas conservé si un club débourse au moins 30 millions d’euros.

Pub. le - MAJ le
