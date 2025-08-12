Alexander Isak ne veut plus jamais réintégrer l’équipe de Newcastle !

Comme souvent durant le mercato, de nombreuses histoires d’amour finissent mal. À Paris, Gianlugi Donnarumma est mis à la porte sans ménagement par les champions d’Europe 2025 alors que l’Italien souhaitait rester. À Newcastle, c’est tout l’inverse avec Alexander Isak. L’attaquant suédois de 25 ans veut quitter le Tyneside, mais il est retenu contre son gré par les Toons. Dans les deux cas, le divorce est consommé et aucun retour en arrière ne semble possible.

En attendant de voir comment Gigio va se sortir de son bourbier parisien, The Athletic annonce qu’Isak a pris une décision radicale de son côté. L’attaquant international suédois a décidé de ne plus rejouer pour Newcastle. Le média anglophone cite des sources proches du dossier et assure qu’Isak est catégorique à ce sujet : il ne rejouera plus jamais avec les Magpies, et ce, même s’il n’est pas vendu d’ici la fin du mercato estival 2025. Alexander Isak est-il réellement prêt à ne plus rejouer avec son équipe s’il n’est pas vendu ? À un an d’une Coupe du Monde (la Suède débutera sa campagne de qualification en septembre et affrontera la Slovénie, le Kosovo et la Suisse, ndlr) ?

Isak veut absolument partir

Un tel scénario semble difficile à imaginer, ce qui laisse donc penser qu’il s’agit d’une ultime manœuvre du clan Isak pour obtenir son ticket de sortie après trois saisons passées dans le Tyneside (62 buts, 11 passes décisives en 109 matches). Le Scandinave obtiendra-t-il pour autant gain de cause ? The Athletic explique que l’attaquant avait décidé, il y a un an, que la saison 2024/2025 serait sa dernière avec les Toons suite au refus de sa direction de lui offrir une prolongation de contrat (Newcastle a dit non pour rester dans les clous du fair-play financier de la Premier League). Il en aurait ensuite informé son coach Eddie Howe. Mais ce dernier est resté inflexible.

«Il est ici. Il a évidemment un avenir à Newcastle. De notre point de vue, nous aimerions le retrouver, mais il faut que la situation soit favorable pour que cela se produise. Il y a un sentiment au sein de l’équipe selon lequel quelque chose ne va pas dans l’intérêt du groupe», déclarait l’Anglais le 9 août dernier. Pour rappel, il reste à Isak encore trois ans de contrat et pour le moment, la seule chose assurée, c’est que le joueur ne sera pas du voyage à Birmingham pour la première journée de Premier League contre Aston Villa. Peut-il espérer voir Liverpool revenir à la charge ? Les Reds n’ont pas formulé de nouvelle offre après de leur dernière approche à 138 M€ (bonus compris). The Athletic explique toutefois que Newcastle pourra infléchir sa position en cas d’offre d’au moins 170 M€. Reste maintenant à savoir si Liverpool est réellement disposé à payer une somme correspondant davantage à des éléments de la galaxie de Kylian Mbappé ou Lamine Yamal.